مصر تسجل 861 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

14 أكتوبر , 2021



أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الأربعاء/الخميس عن تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 41 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 314 ألفاً و977 شخصاً، والوفيات إلى 17 ألفاً و806.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 899 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 265 ألفاً و663 شخصاً.