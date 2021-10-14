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مصر تسجل 861 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

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14 أكتوبر , 2021

 


أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الأربعاء/الخميس عن تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس إلى جانب 41 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 314 ألفاً و977 شخصاً، والوفيات إلى 17 ألفاً و806.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 899 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 265 ألفاً و663 شخصاً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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