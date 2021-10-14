تكريم فريق التحول الرقمي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

كرم جهاد أبو العزايم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بوزارة المالية، فريق التحول الرقمي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى سليمان، مسئول الدعم الفني، والمهندس خالد سعد، محلل نظم ومخطط برامج والمهندس أشرف راجي مهندس نظم وحاسبات.

وأعرب محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن سعادته بتميز فريق التحول الرقمي بالمديرية، والنتائج الإيجابية لجهودهم في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.