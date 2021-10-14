تفريغ 1800 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MARIONA STAR وترفع علم تنزانيا، لتفريغ 1800 رأس ماشية حية بالميناء.

وأضافت في بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 6، ومتواجد على الأرصفة 2، ومن المنتظر وصول 4، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3، ومن المنتظر دخول واحدة، كما استقبل الميناء واحدة بضائع عامة وخروج واحدة ومن المنتظر دخول واحدة.

وأكدت على أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.