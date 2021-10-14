تأهيل ترعة بدران الصبابة في ههيا بتكلفة 18 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أعلنت مديرية الري بمحافظة الشرقية، إعادة تأهيل ترعة الصبابة التابعة لمركز ههيا، وتخدم 4 آلاف فدان، وبلغت تكلفة إعادة تأهيلها 17 مليون و996 ألف جنيه.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تابع مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

وفي السياق نفسه أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا بطول 4 كيلو لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة 17 مليون و996 ألف جنيه.