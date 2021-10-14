قصة الفرير.. راهب فرنسي هجر بلده ليحكي قصصًا في "البياضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - قصة: مارينا ميلاد

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إكزافيه سيبتيل، فرنسي ولد قبل 82 عاما لأسرة ميسورة الحال. كان طفلا يهوى القراءة بشدة. مرت سنوات حصل خلالها على ليسانس الفلسفة، تعلم النجارة، وسلك إكزافيه، الذي ولد في منطقة شمباني التي تشتهر بتجارة النبيذ، طريق الرهبنة ليخدم الآخرين ويجوب شوارع المناطق العشوائية يقرأ للأطفال. وفي سن الـ65، ترك بلده وعائلته والحياة الأكثر ملائمة لشخصيته وعمره وانتقل إلى قرية البياضية بمحافظة المنيا في مصر، يرافقه كتبه وقصصه.

كان هدفه الأول أن يتعلم العربية ويعود، لكنه وجد فيها من يحتاج له أكثر. قرر أن يبقى حتى أصبح "فرير القرية" (مصطلح فرنسي يعني راهب). الآن؛ وبعد 17 عامًا لم يتعلم إكزافيه العربية لكنه عَلم الأطفال، ذهب إليهم في الشوارع، وجعلهم يمسكون الكتب بدلا من الهواتف.

شاهد قصة إكزافيه وما فعله بقرية البياضية: