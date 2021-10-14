اليوم / إنطلاق إجتماعات الخريف السنويّة لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن

اسماعيل عبد الحي - تنطلق اليوم الأربعاء بواشنطن، رسميا إجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت شعار "مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والإستعداد للتحديات المستقبلية"، وذلك في وقت يحاول فيه العالم تخفيف وطأة تداعيات جائحة كورونا، ومحاولة عودة الحياة لطبيعتها تزامنا مع إرتفاع نسب تلقي اللقاح على مستوى العالم.

وتضم الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين، وذلك لمناقشة القضايا ذات الإهتمام العالمي، ومنها بالخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية.

ويشارك البنك المركزي التونسي بإعتباره ممثل تونس لدى صندوق النقد الدولي في هذه الاجتماعات التي تنتظم للمرة الثانية إفتراضيا بسبب تفشي جائحة كورونا، وسيجري محافظ البنك المركزي مروان العباسي سلسلة من اللقاءات الافتراضية مع مختلف الأطراف

ولعل أبرز ما يترقبه العالم خاصة الدول النامية من هذه الاجتماعات التي تتواصل من 11 إلى 17 أكتوبر 2021، كيفية تعامل الاجتماعات مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وسبل التعامل مع جائحة كورونا وتأثيرها على معدلات النمو العالمية

وحسب البنك الدولي، فمن المنتظر أن يتم تقديم معلومات محدثة عن جهود مجموعة البنك لتوسيع نطاق وتسريع جهودها لمساعدة البلدان على الحصول على اللقاحات وتوزيعها، إضافة إلى مساعدة البلدان على تسريع وتيرة إنهاء الجائحة وتحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع.

وستسلط المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أيضا الضوء على برنامج العمل العالمي.

ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي في الإجتماعات السنوية التقرير الربعي "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي يتنبأ بنسب نمو إقتصادات العالم المختلفة خلال العامين الجاري والمقبل وتقرير الراصد المالي والذي يتطرق إلى أبرز العقبات أمام الاقتصادات حول العالم المرتبطة بالتمويل والاستقرار المالي في عام يعتبر الأصعب منذ الكساد.

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