وفد من طالبان يصل موسكو الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 15 دقيقة

من المقرر أن يصل وفد من حركة طالبان إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن ما يسمى صيغة موسكو بشأن أفغانستان، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية اليوم الخميس.

كما تضم المحادثات الصين وباكستان والهند وإيران.

وكانت روسيا قد كشفت عن عزمها، الأسبوع الماضي دعوة ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان في وقت لاحق هذا الشهر.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس، عن الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان زامير كابولوف، قوله، في وقت سابق اليوم، إن “جولة من المحادثات ستعقد في موسكو في 20 أكتوبر/تشرين الأول”.

واستضافت موسكو مؤتمرا دوليا بشأن أفغانستان في مارس/آذار الماضي، أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بيانًا مشتركًا يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

وبعدها سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب، سيطرت طالبان على السلطة في تقدم خاطف وانهارت الحكومة السابقة.