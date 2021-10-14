إسرائيل تعلن إغلاق المجال الجوي في الجولان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلنت إسرائيل، الخميس، إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان السورية المحتلة، أمام الرحلات الجوية المدنية، وذلك بعد ساعات من أنباء عن هجوم جوي على سوريا.

جاء ذلك في نبأ مقتضب عبر التلفزيون الإسرائيلي دون مزيد من التفاصيل، لكنه يبدو إجراء احترازيا بعد الهجمات التي تعرضت لها منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر في سوريا خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري في بيان : “حوالي الساعة 23 من مساء الليلة الماضية نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وأكد المصدر نجاح قوات الدفاع الجوي السوري في إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

وكانت سوريا أدانت “بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بخصوص زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل”.

وأكدت أن “مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة طال الزمن أم قصر”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خالف القوى العالمية الأخرى في عام 2019، باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها في حرب 1967، وضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.