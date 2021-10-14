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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس التونسي

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2021 1:51 مساءً

الملك سلمان وولي عهده

ذكرت صحيفة “سبق” ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير ، بعثا برقيتي تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

وأعرب العاهل السعودي عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة أيضا للرئيس قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

وعبر ولي العهد، عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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