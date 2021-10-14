شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفع حظر الطيران عن 8 دول في الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فريق العمل الحكومي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس إن البلاد سترفع الحظر المفروض بسبب كوفيد-19 على الرحلات الجوية إلى دول من بينها تونس وسلطنة عمان وإيران وتايلاند وهولندا والسويد والنرويج وسلوفينيا اعتبارا من التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

كانت الحكومة قد أوقفت الرحلات الجوية التجارية العادية إلى الخارج عندما بدأت الجائحة العام الماضي، لكنها بدأت بعد ذلك في تخفيف القيود تدريجيا. ووجه حظر الطيران ضربة قوية لشركات الطيران الروسية.