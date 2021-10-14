انت الان تتابع خبر عضو بالكتلة الصدرية يرد على دعوات التهديد بالفوضى من البعض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

دعا عضو الكتلة الصدرية علي الساعدي، اليوم الخميس، القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات الى اتباع الأطر القانونية والقضائية لاستحصال الحقوق التي يعتقدون أنها سلبت منهم بعيدا عن لغة التهديد او التحريض على الفوضى.

