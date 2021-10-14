الصدر يعلن اسماء اللجنة المفاوضة التي تمثله في التحالفات البرلمانية والسياسية

وأكد الصدر بحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، إن "اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصرا ولا يحق لأحد التدخل بعملها كائنا من يكون، تضم كل من "حسن العذاري رئيساً لها، و نصار الربيعي نائبا أول له، ونبيل الطرفي نائبا ثانيا، وحاكم الزاملي مساندا لها".وأضاف الصدر بحسب الوثيقة، إن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة... على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من عليهم ملاحظات، وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة".