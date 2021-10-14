بينهم إرهابيان.. القبض على 12 متهماً وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء الـ (55) فرقة المشاة السابعة عشر، تمكنت من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء في منطقة المحمودية".وأضافت البيان، إنه "وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد أحد العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء العراقي وفق المادة 4/1 ارهاب، توجهت قوة من اللواء الـ(24) فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع خلية استخبارات ومكافحة إرهاب أبو غريب وتم رصد تواجده والقاء القبض عليه في منطقة "النصر والسلام" ضمن قضاء ابو غريب".

إلى ذلك تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال 5 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارساتها الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة.



وفي سياق متصل، تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على متهمين اثنين وفق المادة (44) من قانون العقوبات العراقي، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الكرخ.

من جانبها، تمكنت دوريات شرطة نجدة "أبو غريب"، وخلال تنفيذها لممارسة امنية ضمن سيطرة "العصرية"، من القاء القبض على ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم اسلحة غير مرخصة "بندقية كلاشنكوف وبندقية M4 ومسدس وبندقية صيد" مع كمية من العتاد وحبوب ومادة الكرستال المخدرة واجهزة تعاطي المخدرات".

وأكد بيان عمليات بغداد، "تسليم جميع المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".