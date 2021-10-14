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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان قيس سعيد بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير ، برقيتي تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

 

وأعرب العاهل السعودي عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

 

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقية تهنئة أيضا للرئيس قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

 

وعبر ولي العهد، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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