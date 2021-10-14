شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ارتفاع عدد قتلى العنف في الطيونة بلبنان إلى شخصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد قتلى العنف الجاري في منقطة الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت، إلى شخصين.



وقال الصليب الأحمر اللبناني، إن قتيلين، سقطا، وجرح ٢٠ آخرون، بعضهم إصاباته بليغة، توزعوا على المستشفيات في العاصمة اللبنانية.

في الأثناء حذر الجيش اللبناني منفذي أعمال العنف، منأن الوحدات المنتشرة في منطقة الطيونة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات، وباتجاه من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، مطالبا المدنيين بإخلاء الشوارع.