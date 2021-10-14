وفد كوري رفيع المستوى يزور متحف الحضارة ومجمع الأديان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

زار رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، بيونج سيوك بارك، والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية ومجمع الأديان، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.

وكان في استقبالهم خلال زيارتهم للمتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزي للتعرف على المقتنيات الأثرية للمتحف وقاعة المومياوات الملكية، والتي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وحرص الوفد على زيارة بيت الهدايا الموجود بالمتحف والذي يعرض المستنسخات الأثرية من مصنع كنوز الأثرية والتي نالت إعجابهم.

كما أجروا جولة سياحية بمجمع الأديان بمصر القديمة حيث زاروا كنيسة أبي سرجه الأثرية (كنيسة المغارة)، واستمع الوفد خلالها لشرح عن تاريخ المنطقة وما تم بها من أعمال ترميم وتطوير.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن إعجابه الشديد بما استمتعوا به خلال الزيارة من آثار تعبر عن التسامح الديني عبر الحقب التاريخية المختلفة في مصر.​