بسبب التزويغ.. إحالة 40 موظفًا للتحقيق في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حملة مرورية على المنشآت الطبية، لمتابعة الانضباط الإداري.

وأسفرت الحملة عن إحالة 40 من العاملين بالمصالح الحكومية بقرية طيبة، للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل دون سند قانوني.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة استمرار الحملات المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية، لضبط سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.