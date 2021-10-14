محافظ الغربية يفتتح ملعب خماسي ومعهد ديني ومسجد ومكتب تموين بالسنطة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- الخليج 365:

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، ٥ مشروعات خدمية بمركز السنطة بقرى "شبراقاص، كفر كلا الباب، ميت ميمون والجميزة".

بدأت الجولة بافتتاح مكتب تموين شبراقاص المطور، والملعب الخماسي بمركز شباب كفر كلا الباب والذي جرى إنشاؤه بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه، ليكون متنفسًا للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

وتابع المحافظ الجولة بافتتاح مسجد سيدي عمر الأسواني بقرية ميت ميمون والمقام على مساحة ٢٠٠٠ متر بتكلفة مالية 1.5 مليون جنيه على نفقة الأهالي.

وفي ذات السياق، افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الجميزة والذي يشمل (محطة رفع - خط طرد - شبكات انحدار ) بتكلفة مالية 80 مليون جنيه لتخدم 5000 نسمة من أهالي قريتي الجميزة وميت ميمون لتوفير حياة كريمة لساكني القريتين.

واخْتُتِمَتْ الجولة بافتتاح معهد إبراهيم عبدالمقصود الأزهري للبنين بالجميزة‏ والذي يقدم خدمة تعليمية لأبناء القرية والقرى المجاورة لها.