استئصال ورم يزن 25 كيلو من بطن مُسن في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى فريق طبي جراحة ناجحة لاستئصال ورم نادر يبلغ وزنه 25 كيلو جرام من بطن مُسن، داخل أحد المستشفيات الطبية المتخصصة بالإسكندرية.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور وليد جلال، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن المستشفى استقبل مريضًا يبلغ من العمر 72 عامًا، يعاني من ضيق في التنفس وآلام شديدة في البطن وصعوبة في عملية الإخراج، وأفاد بأنه يعاني من مغص شديد متكرر على مدار 3 سنوات ازدادت آلامه في الفترة الأخيرة.

وأضاف اليوم الخميس، أنه جرى عمل فحوصات معملية وأشعة للحالة وأظهرت إصابته بورم خبيث نادر في الدهون خلف منطقة الغشاء البريتوني،ونسبة حدوث هذا النوع من الأورام نادرة جدًا، إذ يصيب اثنين بين كل مليون شخص.

وأشار إلى أن الجراحة أجريت بنجاح واستغرقت 7 ساعات، بمعاونة فريق طبي متخصص برئاسته،