بـ7 إجراءات.. كيف كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما حدث أعلى "كوبري الساحل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لكشف ما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة يوم 10 أكتوبر الجاري من أحد المواطنين بأنه علِم من آخرين رؤيتهم لشيء يسقط من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه مرجحين كونه سيارة ميكروباص.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات الآتية:

- الانتقال بالتجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري وتمشيط محل البلاغ

- تكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل وعثر فقط على غطاء سيارة كبير الحجم في القاع

- فحص مواقف السيارات التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، ولم يستدل على سيارة مفقودة

- عدم تلقي أية بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة بتاريخ البلاغ

- قال شاهد (صياد) إن ما سقط في أعلى الكوبري "غطاء سيارة"

- إجراء تجربة لسقوط غطاء سيارة من أعلى كوبري الساحل ومطابقة ما سجلته الكاميرا لما قيل إنه سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين

- التحريات توصلت إلى اصطدام سيارة نقل ثم توك توك بسور كوبري الساحل

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