نوّاب ليبيّون : نجلاء المنقوش تحشد لتأجيل الإنتخابات الرئاسيّة

اسماعيل عبد الحي - إتهم عدد من نواب البرلمان الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمحاولة الإلتفاف على الإتفاقيات القائمة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وقال 18 نائبا في بيان مشترك، أمس الثلاثاء: "نلاحظ أن تحركات وزيرة الخارجية لعديد الدول لحشد دعم لمبادرة أطلق عليها "مبادرة السلام" تقوم على أساس تأجيل أهم إستحقاق ينتظره كل الليبيين، وهو الانتخابات وإجراء إنتخابات برلمانية فقط، الأمر الذي يعد محاولة للإلتفاف على مطلب الشعب وحقه في إنتخاب رئيس للدولة".

وأكد النواب الموقعون على البيان تمسكهم "بتنفيذ إرادة الشعب في إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية مباشـرة في موعدها المحدد"، معتبرين أن "كل التحركات والمؤتمرات التي لا تدعم هذا الإستحقاق وبشكل واضح للانتخابـات خلط للأوراق ومخالفة لمخرجات برلين وجنيف وتعتبر إعاقة لإستكمال خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا".

والشهر الماضي طرح "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

من جانبه، أكد رئيس المجلسِ الرئاسي الليبي، محمد المنفي أنه "لا خيار أمام الليبيين إلاَ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد".

المصدر: وسائل إعلام ليبية