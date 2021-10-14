عاجل.. انطلاق أعمال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

انطلقت، الخميس، أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.



وفي كلمته، أشاد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالجهود التي بذلت لتقليل المصروفات وضبط الموازنة.

وأضاف فكي أن هذا يأتي للمساهمة في ضبط الموازنة، ولا يمكن أن نعمل خارج إطار الحوكمة الأفريقية وقيمنا، وبتنفيذها يمكن أن نصل لتحقيق أهدافنا.

وأوضح: "نعمل على تقليل المصروفات في إطار الموازنة التقشفية".

وتابع: "الهيكل الجديد للإدارات بدأ تنفيذه بالفعل وتعيين ثلاثة مدراء في هذه الهيكلة، وتسير وفق قواعد صارمة، وكانت هناك تقييدات في المرحلة الأولية".

وأشار إلى أن هناك استراتيجية جديدة للشراكات لتحقيق أهدافنا. كورونا أثرت كثيرا بتهديدها لقارتنا".

ومضى قائلا: "هناك تقرير خاص في جدول الأعمال حول وباء كورونا من المركز الأفريقي، ولها تأثير كبير في قارتنا.. يجب وضع خارطة طريق لمواجهة تلك التحديات، ونشيد بالتقرير الخاص لهذه التحركات".

وأكد على "متابعة تنفيذ أجندة ٢٠٦٣ للتعجيل بتنفيذ المشروعات الرئيسية والتنسيق بين الآليات والدول الأعضاء، وكذلك بحث انتخابات المفوضية كأهم بند في جدول الأعمال"