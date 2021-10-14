أمير قطر يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الأمير تركي بن محمد بن فهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- واس:

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث نقل الأمير تركي، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

فيما حمَّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية. وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.