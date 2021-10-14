شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برئاسة ميقاتي.. مجلس الأمن المركزي اللبناني يعقد اجتماعا استثنائيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى جراء تبادل إطلاق النار في منطقة الطيونة.



وبحسب المعلومات سيخصص الاجتماع، لعرض التطورات الأمنية، وذلك بعد تبادل إطلاق النار بين الجيش ومناصرين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" كانوا يتجمعون في منطقة الطيونة، للتوجه نحو قصر العدل حيث كان من المفترض أن يقام اعتصام ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وعلى الإثر رد مناصرو الحزبين على مصدر إطلاق النار، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة امتدت إلى الأحياء السكنية، فيما يسمع في هذه الأثناء إطلاق قذائف من نوع B7.