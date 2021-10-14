شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سماع إطلاق نار كثيف قرب قصر العدل ببيروت.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

وكالات_الخليج 365

كشفت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، عن سماع إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة قرب قصر العدل ببيروت.



ووفق إعلام محلي، يشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار المرفأ طارق البيطار، إطلاقا كثيفا للنار.

وحضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.