صورة مسيئة وإشارة غير لائقة لمُعلم.. فصل طالب بمدرسة في القليوبية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، فصل طالب نشر صور مسيئة لمُعلم بمدرسة بهتيم التجارية بنين، 15 يومًا وذلك وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم

وقال وكيل الوزارة، إن الطلب نشر صورة له يقف خلف مُعلم رافعًا إشارة غير لائقة، وبناء عليه جرى تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة لزيادة عقوبة الطالب.

وكان طالب بمدرسة بهتيم التجارية بنين ببطن الجبل، نشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضبًا بين أهالي محافظة القليوبية، وجرى التحقيق في الواقعة، وصدر قرار بفصل الطالب أسبوعين.