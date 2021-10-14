تراجع نسبي في أسعار الأسماك بأسواق دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط تراجعًا نسبيًا، صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع إقبال ضعيف على شراء عدد من أصناف الموسم، ومنها "البوري" والسردين الذي سجل سعر الكيلو منه حوالي ٣٥ جنيهًا.

واستعرض عماد شطا، صاحب محل لبيع الأسماك في سوق القنطرة لـ"الخليج 365"، أسعار الأصناف المختلفة اليوم، موضحًا أن سعر القاروص بلغ ٨٠ جنيهًا، و"الجرانة" ٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد، و٤٠ جنيهًا للصنف نفسه "مزارع"، بينما استقر "المرجان" عند ٦٠ جنيهًا.

وأضاف شطا، أن سعر كيلو "البلطي الكبير" ٢٥ جنيهًا، و"البوري" ٧٠ جنيهًا للكبير و٥٠ جنيهًا للمتوسط، وارتفع سعر الدنيس ليصل إلى ٩٠ جنيهًا والهليلي ٨٠ جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو البطارخ سجل ٣٥٠ جنيهًا للكيلو، والجمبري "كبير" ١٨٠ جنيهًا وللمتوسط ١٢٠ جنيهًا، والكابوريا ٦٠ جنيهًا.