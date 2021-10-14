4660 فدانًا لمشروع "وقف النخيل" بـ3 مراكز في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع "وقف النخيل" على مساحة 4660 فدانًا في 3 مراكز إدارية.

وأكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الخميس، أن مشروع وقف النخيل يهدف لزراعة أشجار نخيل وتحقيق عائد اقتصادي من المحصول، لاستخدامه في الإنفاق على الأطفال الأيتام والمساهمة في زواج اليتيمات.

وأوضح العديسي، أن محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وافق على تخصيص 4660 فدانًا لتنفيذ المشروع من خلال صكوك، ويجري بيع صك النخيل بواقع 500 جنيه لفسيلة النخلة الصعيدي، و1500 جنيه للنخلة صنف "البرحي"، وذلك لمن يريد المساهمة في المشروع.

ولفت العديسي، إلى أنه جرى تخصيص 3000 فدان للجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة في مركز الداخلة، والانتهاء من زراعة أكثر من 20 ألف فسيلة، فيما جرى تخصيص 1000 فدان لجمعية "نبض حياة" بمنطقة "سهل قروين" بالفرافرة، وزراعة 15 ألف فسيلة، وتخصيص 260 فدانًا للجمعية الشرعية الفرعية بالوادي الجديد، بواقع 120 فدانًا في الخارجة و 140 فدانًا في الداخلة، وتخصيص 200 فدان لجمعية "سُقيا الماء"، في قرية "صنعاء" التابعة لمركز الخارجة، و 200 فدان لصالح جمعية "مصطفى محمود" بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة.

ولفت العديسي، إلى أن المشروع يوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة للعائد المادي للإنفاق في أوجه الخير، كما جرى توقيع بروتوكول مع كل جمعية لتخصيص 10% من عوائد مشروع وقف النخيل لصالح الحالات الأولى بالرعاية.