اليمن.. اللواء بن بريك يلتقي المديرة القطرية لمكتب منظمة نداء جنيف

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر الجمعية، السيدة مريم أحمد إسماعيل، المديرة القطرية لمكتب منظمة نداء جنيف في اليمن.

وفي اللقاء، الذي ضم المحامية نيران سوقي، عضو هيئة الرئاسة، نائب رئيس الجمعية الوطنية، رحب اللواء بن بريك، بالسيدة مريم أحمد، واستمع منها إلى شرحٍ موجزٍ عن نشاط وعمل المنظمة الإنساني المختص بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المواطنين من النزاعات المسلحة.

وأكد اللواء أحمد سعيد، على العلاقة الوطيدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة نداء جنيف، مشيداً بالدور الإنساني الذي لعبته في حماية المواطنين من النزاعات المسلحة طول فترة عملها في الجنوب، مشيراً إلى أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، عملت وتعمل جاهدة على تذليل الصعاب أمام عمل المنظمات الدولية والإقليمية..

وناقش اللقاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتدريب والتأهيل للجهات المستهدفة في برنامج عمل المنظمة لتعزيز حماية المدنيين أثناء الصراع، وكيفية الاستمرار فيه وتطبيقه على أرض الواقع.

حضر اللقاء، اللواء علي حسين العولقي، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي والعميد أحمد حسن حسين، رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ومنسقتا منظمات المجتمع المدني في الجمعية الوطنية راقية السقاف وفاطمة العاقل، وأحمد قاسم، مدير مكتب رئيس الجمعية، ومن جانب منظمة نداء جنيف أحمد ناصر، مسؤول التنسيق، ومروان محمد صالح حسن المسؤول الأمني في المنظمة