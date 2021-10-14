الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب اليوم 18 عضواً جديداً في مجلس حقوق الإنسان

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس انتخابات بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي على شغل 18 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً لمدة ثلاث سنوات.



وترشحت لشغل المقاعد الخمسة الشاغرة في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ كل من الإمارات وقطر والهند وكازاخستان وماليزيا، بينما رشحت لشغل المقاعد الخمسة الشاغرة في المجموعة الأفريقية بنين والكاميرون وإريتريا وغامبيا والصومال، كما ترشحت كل من ليتوانيا والجبل الأسود لشغل المقعدين الشاغرين في مجموعة دول أوروبا الشرقية، فيما ترشحت لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة في مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كل من الأرجنتين وهندوراس وباراغواي، كما ترشحت كل من فنلندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية لشغل المقاعد الشاغرة الثلاثة في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

ويتم انتخاب الأعضاء الجدد من قبل جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال التصويت الفردي والمباشر والسري بالأغلبية المطلقة (97 صوتاً). وتجرى الانتخابات كل عام لانتخاب ثلث أعضاء كل مجموعة، ويخدم الأعضاء لمدة ثلاث سنوات، ولا يحق لهم إعادة انتخابهم السنوي على الفور بعد خدمتهم لفترتين متتاليتين.

وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية كالتالي: (مجموعة الدول الأفريقية 13 عضواً، مجموعة الدول الآسيوية 13 عضواً، مجموعة دول أوروبا الشرقية 6 أعضاء، مجموعة دول أمريكا اللاتينيـة ومنطقة البحر الكاريبي 8 أعضاء، مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 7 أعضاء).