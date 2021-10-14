خلال 4 أيام.. 25 قتيلا على يد متمردي الكونغو

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

قتل 25 شخصًا على الأقل في هجمات شنها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو على مدار الأيام الأربعة الماضية شرقي البلاد.



وقال ضابط الأمن في مقاطعة شمال كيفو بيكوس لونغوا: إن "متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا عدة قرى وقتلوا 25 شخصًا".

وأكد لونغوا أن المتمردين أضرموا النار أيضا في عدد من المنازل، وأكثر من 20 دراجة نارية.

وتتهم السلطات ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" بارتكاب سلسلة مجازر شرقي الكونغو أوقعت 6 آلاف قتيل على الأقل.

وكان الرئيس فيليكس تشيسيكيدي قد أعلن في مايو الماضي فرض "حالة حصار" في ولايتي إيتوري وكيفو الشمالية واستبدل كبار المسؤولين المدنيين في الولاية بضباط من الجيش في محاولة للحد من تزايد انعدام الأمن.

والقوات الديمقراطية المتحالفة تتكون في الأصل من متمردين أوغنديين، وصار تنظيم داعش الإرهابي يقدمها كفرع له في وسط أفريقيا.

وتفرض السلطات "حالة حصار" على شمال كيفو وولاية إيتوري المجاورة منذ مايو/أيار الماضي بهدف مكافحة الإرهابيين.