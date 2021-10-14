الجيش السوري يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

أعلن الجيش السوري، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي استهدف برج اتصالات ونقاطا محيطة به في منطقة تدمر.



وأكدت وكالة الأنباء السورية، الأربعاء، تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية جنوب مدينة تدمر.

وذكرت الوكالة أن الأهداف المعادية كانت قادمة من جهة التنف لكنها لم تكشف أي تفاصيل إضافية.

فيما قالت قناة الإخبارية السورية، إن غارة إسرائيلية هاجمت أهدافا في منطقة تدمر، الأربعاء.

من جانب آخر، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات إسرائيلية استهدفت مراكز للمليشيات الإيرانية في مطار التيفور العسكري بريف حمص.

لكن المرصد لم يتحدث عن خسائر بشرية حتى الآن جراء القصف.

يأتي ذلك بعد شهرين من تصدي الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.