شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: قلقون من تجدّد سباق التسلح العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت باكستان عن قلقها إزاء تجدد سباق التسلح العالمي، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة التخلي عن مفاهيم الحرب الباردة المتمثلة في المنافسة الإستراتيجية بين القوى العالمية العظمى.

صرح بذلك وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع تذكاري رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الستين لحركة عدم الانحياز التي تستضيفها صربياً حالياً، وفقاً لما نشره الإعلام الباكستاني.

وسلط قريشي الضوء على وجهة نظر باكستان حيال القضايا الدولية المعاصرة بما فيها جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ في اجتماع حركة عدم الانحياز، مؤكداً على أهمية الدور الأساسي للحركة لتحقيق أهداف السلام والتنمية لمواجهة التحديات الراهنة.

ودعا إلى وضع إستراتيجية شاملة "للبناء إلى الأمام بشكل أفضل" من خلال الالتزام بالتوزيع العادل للقاحات والتمويل الكافي للتنمية، وإستراتيجيات الاستثمار الواضحة، والتركيز على القضاء على أسباب عدم المساواة الهيكلية والنظامية، والتحالفات العسكرية، والهيمنة العالمية أو الإقليمية، والتدخل الأجنبي والاحتلال.

وأشار قريشي إلى الوضع الأمني المتدهور وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين ومنطقة جامو وكشمير.