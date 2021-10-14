محمد الفلاح - المرصد: مقتل 4 سوريين في هجوم إسرائيلي على ريف حمص

الخميس 14 أكتوبر 2021

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات إسرائيلية استهدفت، الأربعاء، مطار التيفور العسكري جنوب شرقي مدينة تدمر في ريف حمص، مؤكدا سقوط 4 قتلى.



وذكر المرصد أن الغارات استهدفت مراكز للميليشيات الإيرانية، ومن بينها مركز للتدريب على الطائرات المسيرة، مضيفا أنه لا توجد معلومات بعد عن خسائر بشرية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" جنوب تدمر.

يأتي ذلك بعد أربعة أيام من القصف الأخير على المطار العسكري.

وكان المرصد السوري قد ذكر الأسبوع الماضي أن أحد عناصر قوات النظام توفي متأثراً بجراح أصيب بها جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري، بالإضافة إلى مقتل اثنين من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.