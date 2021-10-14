سقوط قتلى وجرحى في النرويج بعد هجوم بـ"القوس والسهم"

محمد الفلاح - سقوط قتلى وجرحى في النرويج بعد هجوم بـالقوس والسهم

الخميس 14 أكتوبر 2021

قتل رجل مسلّح بقوس وسهم عددا من الأشخاص وجرح آخرين، الأربعاء، في كونغسبرغ في جنوب شرق النروج، وفق الشرطة النروجية.



وقال المسؤول في الشرطة المحلية أويفيند آس، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إنه: "للأسف يمكننا أن نؤكد إصابة أشخاص عدة ومقتل آخرين".

وأضاف أن الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا، ليس هناك سوى شخص واحد ضالع في الهجوم.

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم الذي نُفّذ في أنحاء عدة في وسط مدينة كونغسبرغ.

ولم تعط الشرطة أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نُقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

وأكد آس أن الشرطة لا تجري حاليا بحث عن أشخاص آخرين ضالعين في الجريمة.

ونقل المصابون إلى المستشفى، إلا أن أي معلومات لم تتوافر حول أوضاعهم أو هوياتهم.

ورفضت الشرطة تحديد عدد القتلى والمصابين في الوقت الحالي، فيما ذكرت في بيان أنها تحقيق فيما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا من عدمه.

ونقلت وسائل إعلام نرويجية عن مصادر مطلعة أن ٤ أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم.