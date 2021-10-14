شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف محرجة لشرطة أمريكا.. رجل يضرب 3 ضباط وآخر يهرب من شرطيتين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ضرب رجل أسود لثلاثة من ضباط الشرطة الأمريكية بعد استيقافه لسيارته.
وأظهر الفيديو رجلاً ضخم البنية يترجل من سيارته بعد استيقاف عناصر الشرطة له ومحاولتهم الإمساك به إلا أنهم لم يستطيعوا .
وفجأة اندلعت مشاجرة بين الرجل وضباط الشرطة، حيث أبرحهم ضربا ولم يتمكنوا من تكبيله حتى أنه طرح أحدهم أرضا، قبل أن يتمكن من الهرب بسيارته في نهاية المطاف.
وفي مقطع آخر، تمكن شاب من الهرب من شرطيتين حاولتا الإمساك به ووضع يديه في الأصفاد ، إلا أنه قاومهما وتمكن من الهرب،حيث لم يتمكنا من الإمساك به.
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