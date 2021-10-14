شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة تهز دولة عربية.. يقتل أمه وأخته «وصلاة العصر» تنقذ الأب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اهتزت مدينة جزائرية على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها امرأة وابنتها، فيما نجى الأب بسبب ذهابه لأداء صلاة العصر في المسجد، على يد ابنهما بسبب خلافات عائلية.

تفاصيل المذبحة كشفتها صحيفة “البلاد” الجزائرية، مشيرة إلى أن الشاب قتل والدته طعناً قبل أن يُلحق بها شقيقته موجهاً لها طعنات عدة، في جريمة هزت مدينة سطيف الجزائرية التي استفاقت على وقع جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها أم تبلغ من العمر 60 سنة تقريباً وابنتها التي تبلغ من العمر 35 سنة.

وقام الابن بقتل الضحيتين، بسبب خلافات مع أفراد عائلته، إذ استغل غياب الأب الذي ذهب لأداء صلاة العصر بالمسجد لينفذ جريمته.

وقتل الجاني، أمه بالخنجر ثم أخته وتركهما في بركة من الدماء، وكان ينوي قتل والده أيضاً، الذي تأخر في العودة إلى البيت، لينجو بأعجوبة من العملية.