شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 شخصا على يد متمردين في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 25 شخصًا على الأقل مصرعهم في هجمات شنها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو الديمقراطية على مدار الأيام الأربعة الماضية شرقي البلاد.

وقال ضابط الأمن في مقاطعة شمال كيفو بيكوس لونغوا: إن متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة هاجموا عدة قرى وقتلوا 25 شخصًا".

وأكد لونغوا أن المتمردين أضرموا النار أيضا في عدد من المنازل، وأكثر من 20 دراجة نارية.

وتتهم السلطات ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة" بارتكاب سلسلة مجازر شرقي الكونغو أوقعت 6 آلاف قتيل على الأقل.

وكان الرئيس فيليكس تشيسيكيدي قد أعلن في مايو الماضي فرض "حالة حصار" في ولايتي إيتوري وكيفو الشمالية واستبدل كبار المسؤولين المدنيين في الولاية بضباط من الجيش في محاولة للحد من تزايد انعدام الأمن.