شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد إخراج المرتزقة من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا أمس الأربعاء، ترحيبها بالتوقيع على خطة عمل لإخراج المرتزقة من ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في إطار خارطة الطريق نحو الاستقرار.

جاء ذلك خلال جولة مباحثات عقدتها وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مع نظيرتها الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة لندن، وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن تراس اجتمعت مع المنقوش في محادثات تناولت وعد ليبيا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر الأول المقبل.

وشددت الوزيرة البريطانية على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية، داعية ليبيا للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إنه كان من دواعي سروري أن أقابل وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في العاصمة لندن، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش آخر التطورات في بلادها.

من جهته، أشاد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في التوقيع على خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

واعتبر كليفرلي التوقيع على خطة العمل بهدف إخراج المرتزقة خطوة مهمة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وقرار مجلس الأمن 2570 و2571.

فيما استضافت بريطانيا اجتماعا موسعا ضم أعضاء اللجنة العسكرية الليبية «5+5» والسفير الأمريكي وعددا من الشخصيات الرسمية لبعض الدول المهتمة بالشأن الليبي.

وناقش الاجتماع مساء الثلاثاء، آلية تفكيك التشكيلات والميليشيات المسلحة التي تعوق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها.