شكرا لقرائتكم خبر عن ربما يكون هجوما إرهابيا.. مقتل 4 أشخاص بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت محطة (إن.آر.كيه) التلفزيونية العامة في النرويج: إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات نفذها رجل باستخدام القوس والسهام في بلدة كونجسبرج أمس الأربعاء. ووفقا لـ«رويترز»، أحجمت الشرطة النرويجية عن التعليق بشأن عدد القتلى والجرحى، لكنها قالت: إنها ستحقق فيما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا.

وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين «من الطبيعي أن ندرس ما إذا كان هذا عملا إرهابيا».

وقال آس، في مؤتمر صحفي «إن رجلا مسلحا استهدف عددا من الأشخاص في مركز المدينة، وقد سقط قتلى».

ويعتقد أن الرجل كان يحمل قوسا وسهما، وظهر أنه يتصرف بشكل منفرد، ولا تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين. ووقع الهجوم حوالي الساعة 18.30 مساء في المدينة التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب غرب أوسلو.

ولم يوضح آس عدد الأشخاص المصابين، لكنه ذكر أنهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، احتجزت الشرطة المشتبه به الذي لم تتضح دوافعه في البداية، وأوضحت الشرطة أنه ما زال من السابق لأوانه القول: إن الهجوم تم بدافع إرهابي.