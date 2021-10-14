شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطية في جورجيا تحتضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عما إذا كانت الديمقراطية في جورجيا تحتضر بالبطيء.

وأشارت في مقال لـ «ليليان بوسنر»، فإن النظر إلى انتخاب رؤساء البلديات ومسؤولي مجلس المدينة في جورجيا باعتباره استفتاء على الحكومة الوطنية قد يزعزع استقرار البلاد بأكملها.

وأضافت: على الرغم من إجراء الانتخابات في 2 أكتوبر على المستوى المحلي، فقد كان لها تأثير كبير على الصراع على السلطة في جورجيا بين حزب الحلم الجورجي الحاكم وخصومه السياسيين.

وتابعت: قام زعيم هؤلاء المعارضين، الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، بعودة دراماتيكية من المنفى عشية الانتخابات، لا تنتظر البلاد الآن محاكمته فحسب، بل تنتظر جولة أخرى من انتخابات الإعادة الساخنة في 4 مدن.

ومضت تقول: في العام الماضي، أسفرت الانتخابات البرلمانية لعام 2020 عن فوز «الحلم الجورجي» الذي وصفته أحزاب المعارضة الثمانية المتبقية بأنه مزور.

ونبّهت إلى أن قرارهم اللاحق بمقاطعة البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة ترك جورجيا فعليًا بدون حكومة من أكتوبر حتى أبريل 2021.

وأردفت: أدى اتفاق تشارلز ميشيل، وهو حل وسط توسط فيه الاتحاد الأوروبي، إلى جلب كل من الفصائل الحاكمة والمعارضة، باستثناء بارز للحركة الوطنية المتحدة بزعامة ساكاشفيلي، حزب المعارضة الرئيسي، إلى طاولة المفاوضات ووقف، إن لم يكن إنهاء الأزمة السياسية.

وأضافت: تتطلب الاتفاقية، من بين أمور أخرى، أن يحصل حزب «الحلم الجورجي» على ما لا يقل عن 43% من الأصوات في الجولة التالية من الانتخابات المحلية، التي جرت في 2 أكتوبر 2021، وإلا فسيُطلب من الحزب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتابعت: كافح «الحلم الجورجي» للحفاظ على معدلات التأييد وسط اقتصاد راكد وتفشي فيروس كورونا بمعدل أسوأ 5 مرات من معدل الهند.

ولفتت إلى أن الحزب انسحب من اتفاقية تشارلز ميشيل في يوليو، ربما بسبب مخاوف من أنه قد لا يصل إلى عتبة 43%، مما أثار استياء واشنطن وبروكسل.

ومضت تقول: لكن يبدو أن الحلم الجورجي لم يعد لديه ما يقلقه، مع فوزه بنسبة 46.7%، تلاه حزب الحركة الوطنية المتحدة بنسبة 30.7%، وقسمت الأحزاب السبعة الأخرى النسبة المتبقية.

وأضافت: حتى ساكاشفيلي، الذي عاد إلى جورجيا من أوكرانيا من أجل حشد الناخبين ضد الحلم الجورجي، لم يتمكن من حشد الدعم الكافي للتأثير على النتائج لصالح حزبه، وصل وهو يحمل صرخة حاشدة لأنصاره للنزول إلى الشوارع، بدلاً من ذلك، قُبض عليه بعد وقت قصير من وصوله ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات بعد أن حوكم غيابياً في 2018 بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وتابعت: لكن لا أحد يرضى برؤية ساكاشفيلي في السجن، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعادته شخصيًا إلى أوكرانيا، حيث مُنح الجنسية في 2015، إضافة إلى التهم التي أدين بها، فإنه ينتظر المحاكمة على العديد من الآخرين فيما يتعلق بتفريق احتجاج عنيف في 2007 ومداهمة محطة تليفزيونية لمنافس سياسي في 2008.

وأضافت: حث المتحدث باسم البيت الأبيض نيد برايس السلطات الجورجية على ضمان أن يتلقى ساكاشفيلي معاملة عادلة بموجب القانون، وهي ملاحظة تشير إلى إحباط الحكومة الأمريكية المتزايد من التحول الديمقراطي في جورجيا.

وبحسب الكاتبة، اتهم منتقدو «الحلم الجورجي»، بمن فيهم أولئك الموجودون في الإدارة الأمريكية، الحزب بكل أنواع التراجع الديمقراطي، من التستر على مقتل الصحفي ليسكو لاشكارافا إلى شراء الأصوات والترهيب في الفترة التي سبقت الانتخابات.

ونبهت إلى أن السلطات الجورجية أثارت حفيظة كل من واشنطن وبروكسل، اللتين أدانتا إخفاقات الحكومة في الحفاظ على سيادة القانون وتنفيذ الإصلاحات، حتى أنهما ذهبتا إلى حد التهديد بفرض عقوبات.

وأضافت: مما زاد من سخط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تسرب ملفات خدمات الأمن الجورجية التي تشير إلى مراقبتها للبعثات الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية في تبليسي.