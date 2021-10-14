شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» في قفص الاتهام بقضية انفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مَن كانوا يشككون في رواية تهديد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، معتبرين أنها «مسرحية» بين الجانبين لتدفيع «بعض» المسؤولين مسؤولية الانفجار – الزلزال، تولّى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بنفسه، تبديدَ شكوكهم.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن زعيم الميليشيا لم يتبنَّ فقط ما جاء على لسان وفيق صفا، وإن لم يقله «بالحرف الواحد»، مطلب «قبع» البيطار من منصبه، بل ذهب أبعد من ذلك، رافعا سقف المواجهة مع البيطار الى حدود غير مسبوقة.

ونصرالله، بحسب ما نقلت «المركزية» عن مصادر سياسية معارضة، «هدر دم» البيطار أو كاد، من خلال اتهامه بتنفيذ أجندة سياسية وبتوظيف دماء شهداء المرفأ لهذه الغاية، مشيرا إلى أنه يعتمد «الاستنسابية»، قبل أن يحذر من «كارثة كبيرة سيذهب إليها البلد إن أكمل القاضي بهذه الطريقة». فماذا يقصد نصرالله بموقفه؟

وهذا ما يطرح السؤال: هل يعني أن حزب الله في وارد تنفيذ 7 أيار جديد مثلا؟ أي في صدد تحرّك عسكري ما في الشارع، يستهدف البيطار أو داعميه من اللبنانيين ومن ذوي الضحايا والسياسيين؟ أم ماذا؟ فالأساليب العسكرية الترهيبية هذه، التي تسيل فيها الدماء، وحدها ما يقود إلى كارثة.. أما اعتماد الطرق القانونية، كما هو حاصل اليوم، فلا يؤدي إلى كوارث، بل يعرقل العدالة، وهو أمر خطير أيضا، يتحمل الحزب والمستدعون إلى العدالة، مسؤوليته، ويضعهم أكثر في قفص الاتهام.

وبحسب الوكالة اللبنانية فإن ما يفهم من نبرة نصرالله هذه، أن الرجل لن يكتفي بعد اليوم بالخيارات الناعمة اللطيفة، وسيذهب نحو أخرى أكثر خشونة وإيلاما، خاصة إذا لم يرضخ له مجلسا القضاء الأعلى والوزراء، وقد وجّه إليهما نداء الاثنين قائلا للأول «ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون، وعليه أن يحلّ الأمر»، مستطردا «إذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر، ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد، ومن حقّنا أن تجيبوا علينا».

فزعيم الميليشيا نصرالله مرتاب من البيطار، لكن الجدير ذكره أن أداء سلفه لم يعجبه أيضا. فهو جزم لأهالي شهداء المرفأ بأنّ قضية أبنائهم لن تصل إلى أي مكان «مع هذا القاضي»، باعتبار أنه يكمل في «أخطاء» سلفه القاضي فادي صوان. أي أن مشكلته ليست على الأرجح مع القضاة، بل مع ما يكشفه أو يقترب من اكتشافه هؤلاء، إذا سُمح لهم الذهاب أبعد في تحقيقاتهم. والضاحية على ما يبدو، تريد حقيقة تناسبها هي، على ذوقها، حقيقة تقول إنه ليس لها أو لحلفائها أي دور في استقدام النيترات واستخدامه وانفجاره.

حتى أن القضاء «الدولي» لا يعجب نصرالله. فبعد سنوات من التشكيك بالمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي اتهمت سليم عياش بالضلوع في الاغتيال، أخفى الحزب القيادي هذا ووضعه في مصاف القديسين. فمَن القاضي الذي يريده نصرالله اليوم أن يحقّق في انفجار المرفأ، ولا يكون مسيسا أو منحازا؟!

هو أعلن منذ أشهر أنه لا دور للحزب فيما جرى وألا حضور أو نفوذ للحزب في المرفأ، فلماذا كل هذا الارتباك اليوم، والتهديد والوعيد و«القبع»؟! لو يسهّل نصرالله التحقيقات ومجراها، يعزز فرضية براءة حزبه وفريقه، أما ما يفعله اليوم من خلال الهجوم الشرس على قاضي التحقيق، فيدينه ويعزز الشبهات بعلاقة قوية له في النيترات وكارثة المرفأ ونكبة العاصمة وأهلها، تختم المصادر المعارضة.