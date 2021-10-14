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السيسي يوجه رسالة إلى إثيوبيا حول الصدام بسبب المياه وسد النهضة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "مصر تقدر كل التصريحات التي تطلقها إثيوبيا، بأنهم لن يؤثروا على وصول المياه إلى مصر".

وأضاف السيسي، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء مع نظيره المجري، يانوش أدير، أن الرئيس المجري ذكر أن "كمية الماء المناسبة يجب أن تتناسب مع التنمية وعدد السكان في مصر".

وأوضح الرئيس السيسي أن "ما يقال في إثيوبيا كلام رائع، ولكن من المهم أن يتحول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد".

وتابع السيسي: "مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سبباً في الصراع أو للمشكلات أو الصدام.. عاوزين المياه تُستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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