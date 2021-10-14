استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

شهدت العديد من دول العالم زيادة يومية في عدد الإصابات والوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

في أمريكا الشمالية، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 91 ألفا و399 حالة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 44 مليونا و565 الفا و236 حالة، كما تم تسجيل 1938 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 717 ألفا و501 حالة.

وتأتي بعدها المكسيك، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و857 خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و725 ألفا و242 حالة إصابة، كما تم تسجيل 446 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 282 ألفا و227 حالة.

وفي كندا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2962 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و672 ألفا و338 حالة، كما سجلت 29 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 الفا و309 شخصا.

وعلى جانب أمريكا الجنوبية، أفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن البلاد سجلت 13 ألف و3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و367 حالات وفاة بسبب كوفيد-19. وارتفع العدد الرسمي للوفيات حاليا إلى 601 ألف و398 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 21 مليونا و590 ألف و97 حالة إصابة منذ بدء الجائحة.

وأوروبيا، في فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة تسجيل 42 حالة وفاة، و5090 إصابة جديدة، ترتفع بها إجمالي الوفيات إلى 118 ألفا و19 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و163 ألفا و86 إصابة.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحة تسجيل 29 حالة وفاة و1464 إصابة جديدة، ترتفع بها إجمالي الوفيات إلى 86 ألفا و827 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و977 ألفا و448 إصابة.

وفي ألمانيا سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 8282 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفيات خلال 24 الساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و330 ألفا و738 حالة والوفيات إلى 94 ألفا و738 حالة.

وآسيويا، في الهند، أعلنت السلطات الصحة تسجيل 239 حالة وفاة، 19 ألفا و7 حالات إصابة جديدة، ترتفع بها إجمالي الوفيات إلى 450 ألفا و963 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 33 ملايين و920 ألفا و985 إصابة.