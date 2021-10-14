محمد الفلاح - هادي: عودة الحكومة لعدن تقتضي توحيد الجهود لإنجاح مهامها

الخميس 14 أكتوبر 2021

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، إن عودة الحكومة إلى عدن رغم كل الظروف تحتاج إلى أن تتحد الجهود لإنجاح مهامها وإزالة كافة العراقيل التي تمنع وتعطل الحكومة من القيام بدورها.



وشدد هادي، في خطاب له مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى 58 لثورة 14 أكتوبر، على أن يكون تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض أولوية لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، تطرق الرئيس اليمني إلى الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها بلاده، وأعرب عن التطلع لدعم الأشقاء والأصدقاء.

في سياق آخر قال هادي إن السلام يُقتل في اليمن على يد الميليشيات الحوثية ومن ورائها الدعم الايراني اللامحدود، منتقداً وقوف كل العالم أمام ذلك دون حراك.

وأشار إلى أن جهود السلام تتحول يوماً إثر يوم في ذهن الشعب اليمني إلى جهود غير ملموسة وبيانات لا توقف إرهابا ولا تمنع مزيداً من القتل والدمار ولا تحقق سوى الاستهتار والعبث من قبل الميليشيات الحوثية.

وأكد أن استمرار هذه الميليشيات بالقتل والهجوم والحصار والعنف والإرهاب يحدد بشكل واضح موقفها من السلام ومن جهود الأمم المتحدة ومن المبادرات المطروحة للسلام.

واتهم ميليشيا الحوثي بـ"القيام بنقل التجربة الإيرانية البغيضة لتمارس الاستعباد والإقصاء والعنف والإرهاب".

وقال: "لن يكون اليمن بخير وهذه الميليشيات المتطرفة الإرهابية تقتل وتهاجم وتحاصر شعبنا في مأرب وشبوة والضالع وتعز والبيضاء وكل اليمن".

واستغرب الرئيس اليمني من وقوف المجتمع الدولي عاجزاً عن ممارسة أي ضغوط ضد طرف يعتدي ويقتل ويتباهى بالقتل والحصار أمام العالم كله ويرفض دعوات السلام ووقف الدم، مشيراً إلى إن استمرار الميليشيات في تجاهل الدعوات الدولية للسلام هو استمرار لسياسة الاستهتار واستمرار لسياسة العنف والإرهاب وفرض الأمور بالقوة.

ولفت إلى أن حصار الحوثيين للعبدية في مأرب، والتي تأوي قرابة 35 ألف مدني، منذ أكثر من 20 يوماً دون السماح بمرور أي علاج أو غذاء "يكشف عن همجية قذرة وسلوك إرهابي لا ينتمي لقيم الحرب ولا لأخلاقيات اليمنيين فضلاً عن انتهاكه للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "كل هذا يحدث في الوقت الذي تمد مأرب كل البلاد بالغاز والنفط ومتطلبات الحياة.. إنها تمنحهم الحياة في الوقت الذي يعطونها الموت".

وتعهد هادي بـ"الوفاء لتطلعات الشعب اليمني في الخلاص من براثن الميليشيا الإيرانية"، مراهناً على تضحيات الشعب اليمني ورفضه للمشاريع الدخيلة على هويته وتاريخه، وثبات وصمود أبطال الجيش الوطني.

وتابع: "ونراهن على صدق الموقف الأخوي الشجاع من التحالف الداعم للشرعية بقيادة الأصدقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل ما قدموه ويقدمونه في معركة اليمن لحمايتها من التغول الإيراني وأدواته".