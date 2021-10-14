شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 في هجوم مسلح على مسجد بالنيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي عشرة قرويين مصرعهم في هجوم شنَّه مسلحون على مسجد بمنطقة تيلابيري غربي النيجر قرب منطقة المثلث الحدودي مع مالي وبوركينافاسو.

وذكرت مصادر صحفية في نيامي أمس أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وهاجموا عددا من المصلين في مسجد بقرية "أبانكور".

ومنذ مطلع العام الجاري تصاعدت هجمات الجماعات المسلحة في "بانيبانغو" وقرى مجاورة لها في منطقة تيلابيري تبنَّى معظمها التنظيم الإرهابي المسمى بـ "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" و"حركات متطرفة أخرى".