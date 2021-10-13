شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: تصعيد الحوثي في مأرب ينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من أن استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات محافظة مارب، وقصفها المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، وحصار وتجويع سكان مديرية العبدية، في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي، يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر وينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.

وقال معمر الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “نؤكد أن التصعيد الخطير في محافظة مأرب يتم بإملاء وتسليح إيراني وانخراط لخبراء من الحرس الثوري وحزب الله في إدارة العمليات العسكرية تنفيذا لمخططها التوسعي في المنطقة، كما يعكس انقياد مليشيا الحوثي الكامل خلف الأجندة الإيرانية ومضيها في مخططها الانقلابي وموقفها الحقيقي من السلام”

كما عبر الإرياني عن استغرابه من الصمت الدولي المطبق إزاء الدور الخبيث للنظام الإيراني في تقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الحرب ونسف فرص السلام في اليمن، وتجاهل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مديريات محافظة مأرب في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية

وطالب معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف التدخل الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار، وتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومحاكمة قيادتها باعتبارهم مجرمي حرب.