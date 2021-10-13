شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام السهام .. قتلى في هجوم مسلح بالنرويج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

قتل عدد من الأشخاص جراء هجوم بالسهام في مدينة كونغسبرغ النرويجية.

وكانت قوات الأمن النرويجية قد أعلنت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجمات ببلدة كونجسبرغ بالنرويج واعتقال مشتبه به.

وفي المعلومات الأولية عن الحادث، فقد تم تداول قيام رجل مسلح يحمل قوسا، أسفر عن مقتل عدة أشخاص في النرويج وتوقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم.