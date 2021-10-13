انت الان تتابع خبر القبض على قاتل في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بالقاء القبض على قاتل شخص "كاسب" في محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاحب محطة لغسيل السيارات، أقدم على قتل شخص كاسب، بواسطة إطلاقات نارية، ثم ألقاءه في بئر داخل هيكل بمنطقة حي بدر في محافظة كركوك.
وأضاف، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على القاتل، وأرسلت فرق الانقاذ لسحب الجثة من البئر، مع الادلة الجنائية".
وأضاف، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على القاتل، وأرسلت فرق الانقاذ لسحب الجثة من البئر، مع الادلة الجنائية".