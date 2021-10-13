القبض على قاتل في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاحب محطة لغسيل السيارات، أقدم على قتل شخص كاسب، بواسطة إطلاقات نارية، ثم ألقاءه في بئر داخل هيكل بمنطقة حي بدر في محافظة كركوك.

وأضاف، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على القاتل، وأرسلت فرق الانقاذ لسحب الجثة من البئر، مع الادلة الجنائية".

