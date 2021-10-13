بايرن ميونخ خارج سباق التعاقد مع هالاند

وارتبط صاحب الـ 21 عامًا في الفترة الماضية، بعدة أندية أوروبية، من بينها بطل البوندسليجا.

رغم ذلك، قال هيربيرت هاينر رئيس بايرن لصحيفة Suddeutsche Zeitung "في وجود ليفاندوفسكي، فنحن لدينا لاعب كرة قدم عالمي، يضمن لنا تسجيل الأهداف كل موسم، أكثر من أي لاعب آخر".



وأشار رئيس بايرن إلى عزم ناديه، إنفاق أمواله لإبرام صفقات جديدة، لكن بشرط ترشيدها، للتماشي مع الأوضاع الاقتصادية بعد جائحة كورونا

ومن المتوقع رحيل هالاند عن ملعب سيجنال إيدونا بارك بنهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الألماني حتى صيف 2024.

ويتضمن عقد هالاند، وجود شرط جزائي، من الممكن تفعيله بحلول الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

